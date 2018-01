Warner anuncia 10 filmes com heróis e 3 do universo de Harry Potter

NOVA YORK - Os estúdios Warner Bros. anunciaram nesta semana uma lista com 10 filmes de super-heróis da DC Entertainment, uma nova trilogia inspirada no universo de Harry Potter e ainda outras produções com personagens de Lego.

A lista começa com a produção Batman vs Superman: Dawn of Justice, com direção de Zack Snyder, prevista para 2016, e segue com Wonder Woman (Mulher Maravilha, estrelando Gal Gadot) e Justice League Part One (Liga da Justiça Parte Um) em 2017, The Flash e Aquaman em 2018 e Cyborg e Green Lantern (Lanterna Verde) em 2020.

Três sequências de Uma Aventura LEGO são previstas depois do sucesso de bilheteria do primeiro. Uma trilogia de Animais Fantásticos e Onde Habitam, que marca a estreia de J. K. Rowling como roteirista, também está planejada com direção de David Yates, veterano dos filmes originais da série. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS