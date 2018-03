Warner adianta lançamento de Harry Potter nos EUA

Nas duas últimas manobras, a Warner Bros. mudou a posição de "Harry Potter e o Enigma do Príncipe" para uma exibição nacional no meio da semana no dia 15 de julho, e a Universal mudou outro grande lançamento para o último mês do verão no hemisfério norte, encaixando para o dia 14 de agosto o filme de terror "A Perfect Getaway".

A Warner inicialmente estava pronta para exibir a última sequência de "Harry Potter" em novembro do ano passado, antes de adiá-lo até 17 de julho. O mais novo filme -- que estreará numa quarta-feira -- segue o padrão estabelecido pelo estúdio para os filmes da série que estreiam no verão dos Estados Unidos.

"Nós queremos apenas esperar para observar o ambiente competitivo antes de fazer isto", disse o presidente da Warner Bros., Dan Fellman. "Mas a última exibição de abertura arrecadou 44 milhões de dólares em uma quarta-feira, então não há razão para não fazer isto neste dia da semana".

"Harry Potter e a Ordem da Fênix" foi exibido em julho de 2007 e faturou 77,1 milhões de dólares em seus primeiros cinco dias. Por fim, arrecadou 292 milhões de dólares nos EUA.

"A Perfect Getaway", que ainda não teve sua estreia agendada, está pronto para competir contra uma grandes lançamentos no meio de agosto. Estes incluem a adaptação literária da Warner "The Time Traveler's Wife", o filme de ficção científica da Sony "District 9", a comédia adolescente da Summit "Bandslam", e o filme de carros da Paramount "The Goods: The Don Ready Story".

O presidente de distribuição da Universal, Nikki Rocco, disse que os lançamentos concorrentes alcançam diferentes públicos e não são uma preocupação.

"Nós provavelmente teremos um filme de ação no caminho", disse Rocco.

(Reportagem de Carl DiOrio)