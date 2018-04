Walter Salles receberá Prêmio Bresson 2009 em Veneza

O cineasta brasileiro Walter Salles, reconhecido internacionalmente pelo filme Central do Brasil (1998), receberá o Prêmio Bresson 2009 durante o 66º Festival Internacional de Cinema de Veneza, que será realizado entre 2 e 12 de setembro.

Veja também:

Sai a programação oficial 66.ª Mostra de Veneza; Brasil leva dois filmes

Filme de Michael Moore sobre crise vai concorrer em Veneza

Blog do Zanin: leia comentário e lista dos candidatos

O reconhecimento é entregue pela Fondazione Ente dello Spettacolo (Feds) e pela revista Cinematografo ao "diretor que tenha dado um testemunho significativo do difícil caminho em busca do significado espiritual da nossa vida".

Salles receberá o prêmio no dia 4 de setembro diretamente das mãos de Dario E. Viganò, presidente da Feds, e do monsenhor Gianfranco Ravasi, presidente do Pontifício Conselho para a Cultura.

O prêmio Bresson começou a ser entregue a partir da 10.ª edição da mostra de Veneza. Diretores conhecidos internacionalmente, como Giuseppe Tornatore, Wim Wenders, Zhang Yuan e Aleksandr Sokurov, já receberam o reconhecimento.

A novidade deste ano do Festival de Veneza ficará por conta de uma nova categoria criada para premiar a melhor animação feita em três dimensões. A justificativa da organização para a introdução do novo prêmio é de que o efeito tridimensional é uma "terceira revolução cinematográfica", depois do som e da cor.