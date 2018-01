Walter Salles recebe prêmio no Festival de Cinema de Roma

O cineasta Walter Salles foi homenageado na segunda-feira, 20, durante o Festival Internacional de Cinema de Roma pelo conjunto de sua obra. A nona edição do evento italiano, dirigido por Marco Müller, acontece de 16 a 25 de outubro e apresenta 51 longas-metragens na sessão oficial, com 24 estreias mundiais de 21 países.

O diretor, marcado por filmes como Central do Brasil (1998), Abril Despedaçado (2001) e Diários de Motocicleta (2004) recebeu o prêmio Marc'Aurelio. Ao agradecer a homenagem, Salles disse que deve muito ao cinema italiano, especialmente ao diretor Michelangelo Antonioni.

No Festival de Roma, Salles exibiu sua obra mais recente, Jia Zhangke: Um homem de Fenyang, documentário no qual segue pela China o diretor Jia Zhangke pelos sets de seus filmes.

O documentário sobre o diretor chinês também faz parte da programação da 38o Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e será exibido no sábado, 25, às 20h no CineSesc (Rua Augusta, 2075). Haverá debate após a sessão. Em parceria com a editora Cosac & Naify, o cineasta também lança o livro O Mundo de Jia Zhangke.