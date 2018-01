Walter Salles e Matheus Nachtergaele levam filmes a Cannes Os diretores Walter Salles e Daniela Thomas vão levar seu novo filme, "Linha de Passe", para competir no Festival de Cinema de Cannes, em maio, ao lado de nomes como Clint Eastwood, Wim Wenders e Steven Soderbergh. O ator Matheus Nachtergaele também participa do festival, na importante sessão "Un Certain Regard", com o filme que marca sua estréia como diretor e roteirista, "A Festa da Menina Morta". Na lista dos filmes em competição, anunciada nesta quarta-feira, também estão dois argentinos: Pablo Trapero, com "Leonera", e Lucrecia Martel, com "La Mujer Sin Cabeza". Eastwood exibirá em Cannes seu novo trabalho, "Changeling", assim como Wenders ("The Palermo Shooting") e Soderbergh ("Che"), todos na competição. O roteirista indicado ao Oscar Charlie Kaufman também disputará a Palma de Ouro, com sua estréia na direção, "Synecdoche, New York". O festival acontecerá entre 14 e 25 de maio. Veja a lista dos diretores e seus filmes em competição: Nuri Bilge Ceylan -- "Three Monkeys" Jean-Pierre e Luc Dardenne --"Le Silence De Lorna" Arnaud Desplechin -- "Un Conte De Noel" Clint Eastwood -- "Changeling" Atom Egoyan -- "Adoration" Ari Folman -- "Waltz With Bashir" Philippe Garrel -- "La Frontiere De L'aube" Matteo Garrone -- "Gomorra" Jia Zhangke -- "24 CITY" Charlie Kaufman -- "Synecdoche, New York" Eric Khoo -- "My Magic" Lucrecia Martel -- "La Mujer Sin Cabeza" Brillante Mendoza -- "Serbis" Kornel Mundruczo -- "Delta" Daniela Thomas e Walter Salles -- "Linha de Passe" Steven Soderbergh -- "Che" Paolo Sorrentino -- "Il Divo" Pablo Trapero -- "Leonera" Wim Wenders -- "The Palermo Shooting" t