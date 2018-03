Walter Salles disputa prêmio no Festival de Cannes

Brad Pitt e Nicole Kidman devem estar entre os famosos que pisarão neste ano no tapete vermelho do Festival de Cannes 2012, conforme a programação apresentada nesta quinta-feira em Paris.

Os organizadores esperam que a mistura de astros hollywoodianos com filmes autorais do mundo todo ajude o maior festival mundial de cinema a se recuperar da polêmica do ano passado, quando o cineasta dinamarquês Lars von Trier foi expulso por fazer piadas nazistas durante uma entrevista coletiva.

Killing Them Softly, novo filme de Pitt, com direção do neozelandês Andrew Dominik, é o principal destaque na competição oficial desta edição do evento, que vai de 16 a 27 de maio.

Cosmópolis, do canadense David Cronenberg, também está na competição oficial, e seu filho Brandon participa da seção Um Certo Olhar com seu filme de estreia, Antiviral.

O Brasil será representado pelo diretor Walter Salles, que estreia On the Road, adaptado no clássico de Jack Kerouac (Na Estrada). O elenco tem Kristen Stewart, da saga Crepúsculo, além de Viggo Mortensen e Kirsten Dunst.

Vários ex-ganhadores da cobiçada Palma de Ouro voltam à disputa neste ano, caso do austríaco Michael Haneke (Amour), do britânico Ken Loach (The Angel's Share) e do romeno Cristian Mungiu (Beyond the Hills).

O veterano diretor francês Alain Resnais, de 89 anos, está na programação principal com Vous N'Avez Encore Rien Vu.

De Hollywood, fora da competição oficial, vêm Madagascar 3: Os Procurados, com sua fauna em 3D, e Hemingway & Gellhorn, de Philip Kaufman, com Nicole Kidman.

Como já havia sido anunciado, o festival será aberto por Moonrise Kingdom, drama sessentista de Wes Anderson, com Bruce Willis e Bill Murray. O encerramento ficará por conta de Therese Desqueyroux, de Claude Miller, que morreu pouco depois de concluir o filme.

O júri será presidido pelo ator e diretor italiano Nanni Moretti, ganhador da Palma de Ouro em 2001 por O Quarto do Filho.