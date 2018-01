Walt Disney resgata animação desenhada à mão A animação desenhada à mão, que saiu de moda na era da informática, viveu um resgate digno de conto de fadas na quinta-feira, quando animadores da Walt Disney anunciaram que vão levar essa forma de arte de volta à tela grande. "Vamos trazer de volta os filmes desenhados à mão (bidimensionais)", disse Ed Catmull, presidente da Pixar and Disney Feature Animation. Os animadores descrevem a animação desenhada à mão como sendo "bidimensional", em oposição à animação computadorizada, descrita como 3D. A Pixar criou Toy Story e outros sucessos de animação computadorizada, mas foi comprada pela Walt Disney Company no ano passado. Desde então, especula-se que Catmull e o executivo criativo chefe, John Lasseter, que assumiu o controle da divisão de animação da Disney, poderiam restabelecer a forma de arte que fez da Disney o maior estúdio de animação do mundo. Todos os longas animados da Disney que estavam em produção na época do contrato com a Pixar eram computadorizados. "Agora, um ano depois da compra da Pixar, as pessoas querem saber o que está acontecendo", disse Catmull a analistas numa conferência da Disney. Ele disse que a Disney poderá fazer tanto animação computadorizada quanto filmes desenhados à mão. Lasseter passou vários anos como chefe de animação da Disney mas, em função de divergências criativas, deixou a empresa para formar a Pixar, onde era visto como principal força criativa do estúdio. Ele sentia profundo respeito por Walt Disney que, com um grupo de animadores lendários conhecidos como "Os Nove Velhos", criou clássicos desenhados à mão como Cinderella e Branca de Neve e os Sete Anões. Reformulação Quando a Disney comprou a Pixar para tentar reavivar seu programa de animação, que estava decadente, Catmull e Lasseter assumiram o controle dos dois estúdios, que são administrados separadamente. Nos meses que se seguiram à mudança na direção, pelo menos 300 animadores da Disney foram demitidos ou redirecionados. Na quinta-feira, Catmull e Lasseter fizeram as primeiras descrições de como reformularam as tramas de filmes da Disney que já se encontravam em produção, cancelaram outros e reestruturam a forma de trabalho dos artistas da Disney. "A Pixar ainda é a Pixar. Ninguém deixou o estúdio", disse Catmull. "Na Disney, temos artistas notáveis, mas não estavam colaborando da maneira correta. É preciso haver um diretor ao centro de tudo, e esse diretor precisa ter uma visão." Catmull afirmou ainda que não há planos de fundir os dois estúdios ou limitá-los a determinado tipo de animação. "Sempre acreditamos que o melhor plano econômico é a qualidade," disse ele. Lasseter e Catmull exibiram videoclipes de filmes que se encontram em produção, incluindo Ratatouille, Meet the Robinsons, Wall-E, American Dog e Toy Story 3.