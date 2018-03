Wagner Moura estará em remake de ‘Sete Homens e um Destino’

A notícia saiu no The Hollywood Reporter e é de deixar cinéfilo babando. Antoine Fucqua vai fazer o remake do western Sete Homens e Um Destino/The Magnificent Seven, e com Wagner Moura no elenco. O original de 1960 não era bem um ‘original’, porque o diretor John Sturges baseou-se em Os Sete Samurais, transpondo a trama do clássico de Akira Kurosawa para o Velho Oeste. Yul Brynner era o pistoleiro contratado por camponeses para proteger suas colheitas pilhadas por malfeitores. Ele formava grupo integrado por futuros astros – Steve McQueen, Charles Bronson e James Coburn.

Se The Hollywood Reporter estiver certa – e a revista é uma das Bíblias do show biz –, Denzel Washington, o ator de Fucqua no poderoso O Protetor, vai fazer o papel de Yul Brynner, secundado por Ethan Hawke e Chris Pratt, cotado para ser o novo Indiana Jones, num filme que o próprio Steven Spielberg poderá dirigir. Mas o nome mais quente para o espectador brasileiro é o de Wagner Moura, que estaria se juntando ao grupo para sua segunda grande aventura em Hollywood, após a ficção científica Elysium, de Neil Blomkamp.

O sucesso de Wagner Moura em Tropa de Elite (1 e 2) garantiu-lhe projeção internacional. Com o diretor José Padilha, ele fez uma série de TV sobre o rei do narcotráfico, Pablo Escobar, gravada na Colômbia. Vale lembrar que, com a trilha vibrante de Elmer Bernstein e sua narrativa cheia de ação, Sete Homens e Um Destino é considerado por alguns críticos o verdadeiro deflagrador do spaghetti western, antecipando Por Um Punhado de Dólares, que Sergio Leone também adaptou de Kurosawa – Yojimbo.