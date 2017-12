Volver será exibido no Festival de Cinema de NY "Volver", filme do cineasta espanhol Pedro Almodóvar, será exibido 44.º Festival de Cinema de Nova York, segundo confirmou nesta quarta-feira a revista "The Hollywood Reporter". O evento acontece de 29 de setembro a 15 de outubro. Nos últimos dez anos de festival, cinco filmes exibidos como principal atração e outros quatro projetados na noite de encerramento do evento foram premiados meses depois na cerimônia do Oscar. "Volver", uma tragicomédia protagonizada por Penélope Cruz e Carmen Maura, já está na lista dos filmes mais esperados deste ano pela crítica americana, mas ainda não tem uma data para estrear nos EUA. O longa era um dos favoritos do 59.º Festival de Cannes, que aconteceu em maio na França - perdeu para "The Wind That Shakes the Barley", do inglês Ken Loach, mas levou os prêmios de melhor roteiro e o prêmio coletivo de melhor interpretação feminina. No Festival de Nova York também serão exibidos "The Queen", do diretor britânico Stephen Frears, que será projetado na noite de abertura, e uma cópia restaurada de "Reds", o filme épico bélico de Warren Beatty, que completa 25 anos.