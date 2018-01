Volver, de Almodóvar, ganha prêmio de melhor filme europeu Volver, do diretor espanhol Pedro Almodóvar, recebeu o Globo de Ouro de melhor filme europeu da Associação da Imprensa Estrangeira na Itália. A atriz Carmen Maura foi quem recebeu o prêmio, na noite da última segunda-feira, em Roma. Carmen afirmou que "o filme é um presente", porque com ele descobriu que a sua relação com o diretor espanhol "é a mesma de 20 anos atrás". Almodóvar não pôde assistir à cerimônia, mas agradeceu pelo prêmio com uma mensagem. Ele afirmou que estava sendo representado pela "atriz que melhor transmitiu a mistura de humor e emoção" que caracteriza seus filmes. O diretor também comentou que Volver é seu filme mais bairrista e que temia que ele só fosse compreendido em La Mancha, onde nasceu. Mas o prêmio, disse, demonstra "que o filme tem asas" e "que em qualquer lugar a luta destas mulheres solidárias e sós, agredidas e agressoras, será compreendida". A Associação da Imprensa Estrangeira na Itália deu o Globo de Ouro à melhor filme a Il Regista di Matrimoni (O Diretor de Casamentos, em português) de Marco Bellocchio, e o prêmio de melhor diretor a Pupi Avati, por La Seconda Notte di Nozze (A Segunda Noite de Núpcias, em português).