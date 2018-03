Viúva de Bob Marley vai produzir filme sobre ídolo do reggae Rita Marley está fazendo a produção executiva da primeira cinebiografia de seu falecido marido Bob Marley, e, se tudo sair como ela quer, a nora do ícone do reggae, a cantora de R&B, Lauryn Hill, fará o papel dela no filme. A The Weinstein Company vai produzir e distribuir uma versão para a tela grande da autobiografia de Rita, "No Woman No Cry: Minha Vida com Bob Marley" (2004), que faz o relato da infância do músico e dos 15 anos tumultuados do casamento deles, que terminou com a morte de Bob em 1981, em decorrência de câncer. "Lauryn seria ideal para fazer meu papel", disse Rita. "Ela vê minha vida como sendo a dela." O filho de Bob Marley com Janet Hunt, Rohan, é casado com a problemática ex-vocalista dos Fugees, que praticamente desapareceu do cenário musical depois de seu premiado com o Grammy álbum de estréia solo "The Miseducation of Lauryn Hill", de 1998. Lauryn Hill vai rever a adaptação do livro que está sendo escrita por Lizzie Borden ("Working Girls"), que está na Jamaica concluindo o roteiro. Ainda sem título, o filme do produtor Rudy Langlais ("Hurricane -- O Furacão") está previsto para começar a ser rodado no início de 2009, como lançamento provável no final desse ano. Langlais disse que o filme será um "romance épico" que vai cobrir a vida dos Marley e o atentado sofrido pelo casal: "É um milagre que Rita ainda esteja aqui, depois de levar um tiro na cabeça", ele comentou. Bob Marley teve 13 filhos, vários dos quais frutos de casos extraconjugais. Pelo menos parte do projeto será rodado na Jamaica, mas outras locações serão usadas também para aproveitar descontos em impostos. O filme pode chegar aos cinemas antes do documentário longa-metragem autorizado de Martin Scorsese sobre o cantor, cujo lançamento está previsto para 6 de fevereiro de 2010, quando Bob Marley completaria 65 anos. O músico será representado por dois atores, um deles fazendo o papel dele aos 15 anos e o outro representando Marley já adulto. A trilha sonora pode ter canções originais, covers cantados por um ator ou uma fusão de ambos, ao estilo do que foi feito em "Ray." Rita Marley diz que seu neto Stefan é "sósia" do cantor e seria perfeito para o papel.