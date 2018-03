Vitória de Obama abre chance para 007 negro, diz Daniel Craig

O ator britânico Daniel Craig, o atual intérprete no cinema do agente secreto 007, acredita que, após a vitória de Barack Obama nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, chegou o momento de um James Bond negro. Veja também: Trailer de '007 - Quantum of Solace' "Depois da vitória de Barack Obama, acho que pode ter chegado o momento para um agente 007 negro", afirmou Craig na quarta-feira, 5, em Roma, na entrevista coletiva de apresentação do último filme da saga de James Bond, 007 - Quantum of Solace. O longa estréia nesta sexta no Brasil e, assim como o anterior Cassino Royale, promete ser sucesso de bilheteria. "Este papel poderia ser interpretado muito bem por um ator negro, também porque o personagem criado por Ian Fleming nos anos 50 experimentou muitas evoluções no tempo e contínuas atualizações", disse. Craig, que foi alvo de rejeição por alguns "puristas" defensores de James Bond por ser o primeiro loiro a dar vida ao agente secreto, afirma, no entanto, que o fato de 007 ser interpretado por um ator negro "faria Fleming se remexer no túmulo". O britânico, que apresenta agora seu segundo filme na pele de James Bond, disse que a vitória de Obama nas eleições americanas não é devido a uma questão racial, porque o candidato foi votado pela grande maioria da população dos EUA.