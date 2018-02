Vítima dos nazistas que inspirou filme morre

Morreu ontem, em Londres, a pianista considerada a sobrevivente mais antiga do Holocauto. Alice Herz-Sommer tinha 110 anos e teve sua história contada no documentário The Lady in Number 6, que concorre a um Oscar no domingo, na categoria melhor documentário. Alice creditava à sua devoção ao piano a ao amor de seu filho o fato de ter sobrevivido em uma prisão nazista por dois anos. Ela morreu em um hospital depois de ter sido internada na sexta-feira.