'Vingadores: A Era de Ultron' mantém liderança das bilheterias nos EUA

O filme Vingadores: A Era de Ultron mantém a liderança das bilheterias norte-americanas. Neste fim de semana, o longa arrecadou US$ 77,2 milhões e acumula US$ 312,9 milhões desde sua estreia há dez dias. Em todo o mundo, a produção já faturou US$ 875,3 milhões.

Apesar do sucesso, o filme ainda não bateu seu próprio recorde. O primeiro da franquia, Os Vingadores, de 2012, faturou US$ 103,1 milhões em seu segundo fim de semana de exibição e conquistou um lucro total de US$ 373 milhões nas bilheterias dos EUA.

A sequência, no entanto, já é o segundo filme, ao lado de Batman: O Cavaleiro das Trevas, de 2008, a conseguir um faturamento deste porte tão rápido na história do cinema norte-americano. Com informações da Associated Press.