Vincent Gallo e Javier Bardem estrelam novo filme de Coppola

O ator Vincent Gallo irá se juntar a Javier Bardem no drama familiar de Francis Ford Coppola Tetro, que começará a ser rodado no final deste mês em Buenos Aires. Gallo será o personagem que dá nome ao filme, um irmão em uma família dividida por rivalidades e traições. Alden Ehrenreich será o irmão mais novo que o procura na capital argentina. Bardem, que ganhou este ano o Oscar de ator coadjuvante por Onde os Fracos Não Têm Vez, será um crítico literário local. No elenco também está Maribel Verdu, que será par com o personagem de Gallo. Gallo é conhecido por dirigir Buffalo 66 e pela cena de sexo explícito em seu filme The Brown Bunny, com sua ex-namorada Chloe Sevigny. O filme foi tão mal recebido no Festival de Cannes de 2003, que Gallo disse "nunca mais vou dirigir um filme". Além de muitas vaias durante a coletiva para a imprensa, a revista de cinema Screen International qualificou seu filme como o pior dos 20 trabalhos que disputaram a Palma de Ouro daquele ano, prêmio que ficou com Gus Van Sant, pelo filme e pela direção de Elephant.