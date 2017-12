Vince Vaughn defende uso de armas em escolas americanas

A estrela de Hollywood Vince Vaughn defendeu o direito ao uso de armas nas escolas dos Estados Unidos em uma entrevista à edição britânica da revista GQ divulgada nesta segunda-feira, 1.

Para Vaughn, ter armas na escola deveria ser um direito.

"Você acha que não tem armas nas escolas que os filhos dos políticos do meu país e do seu país estudam? Ah têm!", sustentou o intérprete de Penetras Bons de Bico, que argumentou que "proibir armas para evitar a violência é como proibir o uso de garfos para impedir que as pessoas engordem".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele defendeu a posse de armas em público, não apenas no âmbito privado, e afirmou que este "direito" é tão importante quanto o da liberdade de expressão.

Na opinião do ator de Separados pelo Casamento, a maioria dos grandes tiroteios que abalaram os Estados Unidos desde 1950 aconteceram em locais "que não permitiam armas".

"Essas pessoas são doentes da cabeça e matam inocentes. Eles querem abater seres humanos indefesos. Eles não querem confronto. Em todas as nossas escolas é ilegal ter armas no campus, por isso esses caras vão atirar, porque sabem que não há armas lá. Eles são monstros matando", disse.

Na entrevista, o ator também comentou sobre sua carreira e disse que o único culpado por ele sempre fazer filmes de comédia é ele mesmo: "Quando você se acomoda, começa o declive", reconheceu.

Vince Vaughn, de 45 anos, também é roteirista e produtor, e entre seus filmes mais conhecidos estão Encontro de Casais, Com a Bola Toda e Os Estagiários.