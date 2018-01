Vin Diesel voltará a viver Riddick nos cinemas

O ator americano Vin Diesel voltará a viver o personagem Riddick, que o levou à fama em Eclipse Mortal, informou nesta sexta-feira, 12, a revista especializada "Variety".

David Twohy, diretor e roteirista do primeiro filme e de A Batalha de Riddick, sequência da franquia, também estará nesta nova produção, cujo nome provisório é Riddick.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O filme será distribuído pela Universal em território americano e seus direitos internacionais foram colocados à venda pela Lionsgate no Festival de Cinema de Berlim.

Twohy dirigiu e escreveu recentemente o roteiro de A Trilha, com Milla Jovovich.

Ainda não foram divulgados detalhes da terceira produção com o anti-herói, mas o longa deve ter um tom similar ao de Eclipse Mortal e focar mais no protagonista, não no seu universo - como ocorreu no segundo filme.

A Batalha de Riddick rendeu US$ 116 milhões em bilheteria, além de dar origem a uma bem-sucedida série de videogames.

As gravações começarão depois de Diesel terminar de filmar Velozes e Furiosos 5, cuja produção começará em poucos meses.

Diesel e Samantha Vincent produzirão "Riddick" por meio de sua companhia, a One Race Films.