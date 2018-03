Vilão de 'Matrix' pode interpretar inimigo do 'Capitão América'

LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - A ator australiano Hugo Weaving, que interpretou o vilão agente Smith nos filmes "Matrix", está negociando sua participação no filme "Capitão América" no papel do também vilão Caveira Vermelha.

O projeto da Marvel Studios continua em busca de um ator para interpretar Steve Rogers, o alter ego do Capitão América. O filme será dirigido por Joe Johnston, que recentemente trabalhou com Weaving em "O Lobisomem".

Nos quadrinhos da Marvel, Caveira Vermelha é o arqui-inimigo do Capitão América desde 1941, quando ele entrou para a espionagem e sabotagem como braço direito de Hitler.

Em sua batalha final contra o super-herói, Red Skull ficou enterrado sob os escombros de um edifício depois de uma explosão -- como ocorreria posteriormente com o Capitão América -- terminando a série em um estado de suspense.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ambos voltaram à vida nos tempos modernos. O vilão já foi personagem do filme "Capitão América" de baixo orçamento nos anos 1990.

Weaving também é conhecido por fãs do gênero como o líder elfo Elrond da trilogia "Senhor dos Anéis".