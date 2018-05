Vilão de Harry Potter vem ao Brasil divulgar último filme da série

Tom Felton, ator inglês que intepreta o vilão Draco Malfoy na franquia cinematográfica Harry Potter, virá ao Brasil no próximo mês. O site do estúdio Warnes Bros., responsável pela produção e divulgação dos filmes, informou que Felton deve aterrissar no Rio de Janeiro no dia 14 de julho para promover o último longa da série.

Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2 tem estreia prevista para o dia 15 de julho, e o ator deve participar de eventos promocionais durante o lançamento. Livre da franquia, Felton está em alta em Hollywood, atuando em cinco filmes agendados para entrar em cartaz até o fim do ano, incluindo um novo remake de Planeta dos Macacos.