Vídeo mostra Marilyn Monroe aprendendo golfe com marido Um vídeo de Marilyn Monroe, ícone do cinema do século 20, tendo aulas de golfe com seu marido, o campeão de baseball Joe DiMaggio, em Burbank (Califórnia) no ano de 1954, foi mostrado nesta segunda-feira durante o programa Good Morning America, da rede de televisão ABC. Marilyn bate na bolinha várias vezes e depois abre um sorriso em primeiro plano para o marido. "Ela dizia que ele era o homem mais bonito do mundo. No começo estavam apaixonadíssimos", disse Dolores Hope Masi, a filha de Chic Masi, um ator de Hollywood que freqüentemente hospedava a diva e o marido em sua casa. "Eu tinha só quatro ou cinco anos quando meu pai conheceu Marilyn: já era amigo de DiMaggio e, além de ter um restaurante, trabalhou em muitos filmes. A amizade deles começou no set da Twentieth Century Fox. Dois anos depois, quando ela casou com Joe, moraram na nossa casa por meses", disse a mulher, que deixou o vídeo à disposição da rede de TV, uma parte de sua coleção de lembranças da atriz. Dolores revela uma Marilyn Monroe inédita em seu site na internet. Aquela que inicialmente deveria ser uma visita de poucos dias foi se prolongando e seu relacionamento com Marilyn tornou-se cada vez mais profundo: "Primeiro uma amiga, depois uma irmã mais velha, depois uma segunda mãe". A atriz era muito generosa com a menina: "Era amorosa com todos, mas eu era o centro das atenções e ela me tratava como uma adulta". A coleção de lembranças compreende alguns figurinos e jóias que a atriz levou para casa após as gravações, além de alguns presentinhos que ela e DiMaggio haviam trazido de sua viagem de lua-de-mel ao Japão. A amizade entre a diva e a família Masi durou o mesmo tempo daquele casamento. Quando Marilyn se divorciou de DiMaggio para se casar com o escritor Arthur Miller em 1956, as visitas diminuíram e, por fim, cessaram. "Mas nos telefonava sempre. Como criança, eu não podia entender que aquele era um período difícil, mas ela me fazia muita falta".