Vídeo mostra Humphrey Bogart e Lauren Bacall em teste em 1956

O site americano Open Culture, ligado à Universidade de Stanford, recuperou um vídeo de 1956 em que Humphrey Bogart e Lauren Bacall – morta nesta terça-feira, 12, aos 89 anos – realizam um teste para o projeto do filme Melville Goodwin, USA, produção nunca realizada de fato pelo casal. Veja abaixo, a partir do minuto 3:56:

O vídeo foi gravado em fevereiro de 1956, pouco depois de Bogart descobrir que tinha câncer no esôfago – que o levou a morte em janeiro de 1957, menos de um ano depois. O filme acabou terminando como Top Secret Affair (no Brasil, Lábios Selados), estrelando Kirk Douglas e Susan Hayward. O vídeo mostra um teste de figurino, e não tem som – mesmo assim, é curioso ver a interação entre os dois.

Lauren Bacall e Bogart foram um dos casais mais conhecidos da história do cinema em Hollywood, desde To Have and Have Not (Uma Aventura na Martinica), em 1944, até Key Largo (Paixões em Fúria), em 1948, entre outros. Os dois foram casados entre 1945 e 1957 (ano da morte do ator).

Na terça-feira, 12, o espólio do ator confirmou a morte de Lauren pelo Twitter. "Com muito pesar, mas também com muita gratidão pela sua vida incrível, confirmamos o falecimento de Lauren Bacall", escreveu o espólio.