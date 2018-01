Vida de Kurt Cobain deve voltar a ser tema de filme

Candidato ao Oscar na categoria de melhor roteiro original por O Mensageiro, o cineasta Oren Moverman negocia escrever e dirigir um novo filme sobre a vida de Kurt Cobain, antigo líder do grupo Nirvana.

Segundo noticia nesta quinta-feira, 18, a revista The Hollywood Reporter, o projeto é idealizado pela Universal Pictures e o material sobre a vida do cantor, que se matou em 1994, terá como base a biografia escrita em 2001 por Charles Cross.

A Universal comprou os direitos para levar ao cinema a vida de Cobain e sua viúva, Courtney Love, que será produtora executiva do filme.

A vida do cantor já foi mostrada no drama Últimos dias (2005), dirigido por Gus Van Sant, e nos documentários Kurt & Courtney (1998), do britânico Nick Broomfield, e Kurt Cobain - Retrato de uma Ausência (2006), de AJ Schnack.