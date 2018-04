Vida de Julian Assange será levada ao cinema de Hollywood

Hollywood prepara um filme sobre a vida do fundador do site WikiLeaks, Julian Assange, um projeto cujos produtores consideram um thriller dramático e de suspense, informa nesta quinta-feira, 20, o site da revista especializada Variety.

Josephson Entertainment e Michelle Krumm Prods conseguiram os direitos autorais da biografia sobre Assange, The Most Dangerous Man in the World (O Homem Mais Perigoso no Mundo), escrita pelo jornalista australiano Andrew Fowler.

"Logo que conheci Andrew e li alguns capítulos de sua profunda obra, soube que, com seus conhecimentos incríveis, nos permitiria levar um thriller muito provocador às telonas", ressalta Krumm.

A obra, que será publicada este ano pela editora Melbourne University Publishing Ltd, é um olhar profundo sobre a figura do fundador do WikiLeaks desde sua infância até o presente, conhecido por ter vazado milhares de documentos secretos dos Estados Unidos em seu site.

Michelle Krumm produzirá a obra junto a Barry Josephson (Enchanted) e L.H. Adonis. "Como ocorreu com Todos os Homens do Presidente em sua época, The Most Dangerous Man in the World é o drama de suspense de maior impacto global desta geração", destaca Josephson.