Vida de ídolo do baseball Jackie Robinson vai virar filme

A Legendary e Rachel Robinson fecharam uma parceria para criar um filme sobre o falecido atleta, que entrou para o Brooklyn Dodgers em 1947 e foi muito importante para acabar com a segregação no beisebol profissional.

Brian Helgeland, roteirista de "Los Angeles - Cidade Proibida", vai escrever o roteiro e dirigir o filme sobre Robinson, e terá Rachel como sua consultora.

Rachel, de 88 anos, disse à Reuters que quis levar a história do seu marido às telas "por vários anos, na época em que Sydney Poitier (hoje com 84) poderia interpretar Jack."

Mas, no projeto atual, ela disse que não está focada em nenhum ator para interpretar o seu marido.

Ela contou que o filme "vai contar a história de como tudo ocorreu" e vai focar em como "Jack conseguiu entrar no beisebol, as nossas vidas em casa e no estádio, os jogadores e o (executivo do Dodgers) Branch Ricky."

(Reportagem de Zorianna Kit)