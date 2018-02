Vice-presidente da Paramount fala da importância de restaurar 'Wings'

Wings estava em mau estado e por isso foi restaurado?

Não estava nas melhores condições, mas o restauro se deu num quadro mais complexo. A Paramount completa 100 anos e o filme é essencial na história do estúdio. Dispomos hoje das tecnologias apropriadas e as utilizamos para garantir a qualidade dessa nova cópia que será um patrimônio do estúdio (e do cinema). Trabalhamos a partir do negativo duplicado de uma cópia de nitrato dos anos 1950. Chegamos a ele após pesquisar em todo o mundo. As bordas estavam danificadas. Foi preciso recuperar frame a frame, um trabalho delicado que demorou cerca de um ano.

Qual é a importância de Wings?

Não havia tradição nem tecnologia quando William Wellman fez sua ficção sobre a aviação de guerra. Ele havia sido piloto e formou técnicos e atores que muitas vezes tinham de operar a câmera. A história é tênue, mas as cenas aéreas continuam espetaculares. Estavam muito à frente do seu tempo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como está o restauro de Crepúsculo dos Deuses?

Iniciamos as festividades do centenário com Wings e vamos encerrá-las com Sunset Boulevard. O filme tem a cara da Paramount. O portão principal, as ruas do estúdio são o seu cenário. Tínhamos um negativo em boas condições, o filme vai ficar ainda melhor.