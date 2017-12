Vice-presidente americano vai apresentar performance de Lady Gaga no Oscar

O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, será um dos convidados especiais da cerimônia do Oscar, e apresentará a performance de Lady Gaga - informou um funcionário do governo nesta quinta-feira. A festa do Oscar acontece no próximo domingo, 28 de fevereiro.

A participação de Biden na mais importante festa da indústria do cinema faz parte de uma iniciativa para conter as agressões sexuais nos campi universitários.

Segundo a mesma fonte, o vice-presidente introduzirá Lady Gaga quando ela for cantar Til It Happens To You, uma das indicadas na categoria de Melhor Canção e que aparece no documentário sobre este mesmo tema intitulado "The Hunting Ground".

Esta edição do Oscar é uma das mais imprevisíveis dos últimos anos, na qual O Regresso, Spotlight e A Grande Aposta aparecem com as mesmas chances de levar a estatueta de Melhor Filme.