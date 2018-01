Veterana de '3rd Rock' conquista espaço em 'Bride Wars' LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Kristen Johnston entrou para a zona de guerra das noivas. A atriz, que já participou do seriado "3rd Rock from the Sun", entrou para o elenco de "Bride Wars", comédia da Fox estrelada por Kate Hudson e Anne Hathaway. Hudson e Hathaway representam melhores amigas de infância que ficam noivas ao mesmo tempo. Elas acabam escolhendo o mesmo local para seus casamentos, o Plaza Hotel em Nova York, e, em função de um erro burocrático, a mesma data. Kristen Johnston será uma professora oportunista e egocêntrica, colega de Hathaway. Candice Bergen também está no elenco, no papel de uma planejadora de casamentos. O filme já está sendo rodado em Boston, sob a direção de Gary Winick ("De Repente 30"). (Por Leslie Simmons)