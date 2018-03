Vestido de US$150 mil de Lupita Nyong'o é roubado nos EUA

O vestido que a atriz Lupita Nyong'o usou no Oscar - adornado com mais de 6 mil pérolas - foi furtado do hotel em que ela estava hospedada em Hollywood, de acordo com o site TMZ.

Autoridades ouvidas pelo site disseram que o vestido foi levado do quarto da atriz no The London West Hollywood, e que a peça é avaliada em US$150 mil. A atriz teria dito que o furto aconteceu na terça-feira, durante o dia, período em que ela não estava lá.

O material das câmeras de gravação do hotel já está sendo analisado.