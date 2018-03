Vestido de US$150 mil de Lupita Nyong'o é devolvido nos EUA

LOS ANGELES - O vestido de US$150 mil que Lupita Nyong'o usou na cerimônia do Oscar, que tinha sido roubado há dois dias, foi devolvido nesta sexta-feira, 27, pelo ladrão, que ainda disse ao site TMZ que as pérolas no vestido (mais de 6 mil) eram falsas.

O TMZ disse que o ladrão roubou o vestido na quarta-feira depois de encontrar a porta do quarto aberta. Ele então removeu duas pérolas do vestido e levou ao Garment District, no centro de Los Angeles, onde descobriram que as pérolas não eram reais, de acordo com o site.

O ladrão então retornou o vestido ao hotel e disse ao TMZ que estava numa sacola dentro de um dos banheiros. O site notificou a polícia de Los Angeles, que estava investigando o caso. As autoridades disseram que estavam "no processo de confirmação" da história.