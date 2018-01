Vestido de Scarlett O'Hara e outras peças do filme 'E o Vento Levou' vão a leilão

Um vestido de Scarlett O'Hara (Vivien Leig) e outras peças do figurino do histórico filme O vento levou serão leiloados no dia 18 de abril nos Estados Unidos, anunciou nesta quinta-feira, 26, a casa de leilão Heritage Auction.

O vestido, que já foi azul e agora tem um desbotado tom de cinza e bordados pretos, foi usado por Scarlett, interpretada por Vivien Leigh, em quatro cenas-chave do filme.

A peça - oferecida com lance inicial de 60 mil dólares - é parte de um lote de 150 artigos do filme que estarão à venda em Beverly Hills, Los Angeles (Califórnia, oeste dos Estados Unidos) ou através do site Heritage Auction (www.ha.com).

Os objetos são da coleção privada de James Tumblin, um ex-maquiador e cabeleireiro dos estúdios Universal, que desde dos anos 60 começou a reunir lembranças do filme que ganhou dez Oscars em 1940.

Outras peças à venda são um terno cinza usado por Rhett Butler (Clark Gable) e que a Heritage Auction estima vender por 30.000 dólares; um uniforme de soldado (30.000 dólares) usado por Ashley Wilkes (Leslie Howard) e o vestido azul (20.000 dólares) usado por Bonnie Blue, a filha dos heróis, no dia em que morre na queda de cavalo.