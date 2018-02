Vestido de Judy Garland em 'O Mágico de Oz' é leiloado por US$ 1,5 milhão

NOVA YORK (Reuters) - Um vestido usado pela atriz Judy Garland no filme O Mágico de Oz, de 1939, foi arrematado por US$ 1,56 milhão em um leilão em Nova York, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira, 23.

O vestido de algodão azul e branco, um dos 10 que devem ter sido feitos para Judy usar como a personagem Dorothy no filme, estava entre os principais itens do leilão da Bonham's e Turner de memorabilia de filmes clássicos de Hollywood.

Descrito como tendo manchas de suor em torno do pescoço, mas em bom estado, a estimativa era de que fosse vendido por um valor entre US$ 800 mil e US$ 1,2 milhão.

O preço de US$ 1,56 milhão alcançado nesta segunda-feira inclui a comissão. O comprador não foi identificado.

Um ano atrás, o traje do Leão Covarde usado pelo ator Bert Lahr no filme foi vendido por quase US$ 3,1 milhões no leilão da Bonham's.

O item mais caro ligado a figurino de filmes é o vestido plissado "marfim" de Marilyn Monroe usado no filme O Pecado Mora ao Lado, de 1955, vendido por US$ 5,6 milhões em um leilão na Califórnia em 2011.

(Reportagem de Chris Michaud)