Vestido de <i>Bonequinha de Luxo</i> é leiloado por US$ 807 mil O vestido negro da Givenchy que Audrey Hepburn usou no filme Bonequinha de Luxo foi leiloado, nesta terça-feira, por US$ 807 mil na casa Christie´s, em Londres. O preço, pago por um comprador que não se identificou e adquiriu o produto via web, superou muito as expectativas. Especulava-se que o vestido seria vendido por um valor entre US$ 98 mil e US$ 138 mil. O vestido foi leiloado por seus donos atuais, a família Lapièrre, para arrecadar fundos para o grupo de caridade City of Joy Aid, que cuida de indigentes na Índia. Audrey Hepburn usou a peça no clássico de Blake Edwards, de 1961, quando interpretou Holly Golightly, personagem que se tornou um ícone da moda. Estimava-se que as compradoras poderiam ser a ex-Spice Girl Victoria Beckham ou a namorada do jogador inglês Wayne Rooney, Coleen McLoughlin, ambas fãs de Audrey Hepburn. Audrey Hepburn morreu em 1993 aos 63 anos. Em 2005, foi eleita a mulher mais bonita e elegante de todos os tempos. A atriz ganhou um Oscar em 1953 por sua atuação em A Princesa e o Plebeu (Roman Holiday) e recebeu prêmios da crítica por seu trabalho em Cinderela em Paris (Funny Face), Uma Cruz à Beira do Abismo (The Nun´s Story) e My Fair Lady. Em seus últimos anos de vida, dedicou-se a tarefas humanitárias, tornando-se embaixadora da boa vontade para a Unicef em 1988.