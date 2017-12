Versões de 'Star Trek' serão exibidas com orquestra ao vivo

Os filmes "Star Trek", de 2009, e "Além da Escuridão - Star Trek" serão exibidos na telona em alta definição e acompanhadas de música ao vivo.

"Os eventos irão comemorar a extraordinária colaboração entre filme e música quando as trilhas sonoras de Michael Giacchino ganharem vida no palco", disseram organizadores em um comunicado.

A turnê "Star Trek: Live in Concert" irá começar com dois espetáculos em Lucerna, na Suíça, no mês que vem, seguidos por três outros em Londres, antes de viajar para Houston, San Diego e Filadélfia em julho, e Toronto em março do ano que vem.

A Paramount Pictures, da Viacom's VIAB.O, a CBS Consumer Products CBS.N, 21st Century Symphony Orchestra, entre outros, serão os responsáveis pela turnê.

(Por Patricia Reaney)