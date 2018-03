Versão para cinema de 'Mamma Mia!' traz Meryl Streep

O filme Mamma Mia!, musical baseado na canção homônima do grupo Abba, terá em seu elenco Meryl Streep, Colin Firth, Pierce Brosnan e a jovem Amanda Seyfried, que será a protagonista Sophia, uma garota que tenta descobrir quem é seu verdadeiro pai. O filme foi apresentado recentemente na Suécia, país natal do grupo cuja música inspirou o musical de mesmo nome, encenado em Londres desde 1999. "É Meryl Streep, estou muito emocionada por trabalhar com ela, mas desde o primeiro momento ela me deixou à vontade", disse Amanda, que fez filmes como Meninas Malvadas (2004) e Alpha Dog (2006). "Quando me deram o papel fiquei chocada. Ser a protagonista de um filme como esse e sobreviver é incrível. Agora sim me sinto bem", acrescentou. A atriz não precisou de muito preparo para interpretar as canções do musical: "Estudei canto por seis anos, desde que tinha 11 anos. Também interpretava árias de ópera. Benny Andersson, do Abba, se ofereceu para escrever algo para mim, mas não quero confundir o público: agora me dedico só à interpretação". As coreografias do filme também não assustaram Amanda: "Dancei no colégio, fiz muita ginástica artística. Não houve partes mais difíceis do que em outros sets de filmagem". Amanda já está gravando seu próximo filme, Jennifer's Body, escrito por Diablo Cody, vencedora do Oscar de Melhor Roteiro este ano, por Juno.