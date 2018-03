Veneza vai homenagear Stallone por contribuição ao cinema

A organização do Festival de Cinema de Veneza anunciou nesta quarta-feira, 12, que vai conceder um prêmio especial ao ator americano Sylvester Stallone. O astro receberá o prêmio "Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award" da 66ª edição do tradicional evento, que será realizada entre 2 ao 12 de setembro.

"Trata-se de um prêmio que pretende reconhecer a dimensão de cineasta de Sylvester Stallone, autor de um cinema visivelmente original e cheio de ternura (mesmo quando há sangue)", informa a nota divulgada pelos organizadores. "Através das já míticas séries de filmes de 'Rocky' e 'Rambo', filmes sempre em extraordinária sincronia com o momento que refletem, Stallone explorou as zonas mais claras e as mais obscuras do chamado sonho americano", acrescentou.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No mesmo comunicado, o ator expressou sua alegria pelo prêmio. "Ser premiado em Veneza é algo que sempre esperei que se tornasse realidade. Agora que aconteceu, tenho que dizer que valeu a pena esperar", afirmou.

O festival realizado na cidade italiana também exibirá as primeiras imagens de "The Expendables", dirigido por Stallone. A produção teve cenas gravadas no Brasil e conta com a atriz Giselle Itié.