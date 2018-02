Veneza se torna Hollywood do Adriático em casamento de George Clooney

A cidade italiana das gôndolas parecia uma Hollywood do Adriático conforme os convidados do casal passeavam entre hotéis de luxo para a cerimônia, que tem sido chamada de festa do ano, apesar dos detalhes serem mantidos em segredo.

Atores como Matt Damon e Bill Murray se misturavam com a modelo Cindy Crawford, a editora da Vogue, Anna Wintour, e o cantor Bono na recepção do casamento, montada no terraço do hotel Cipriani, antes do jantar de gala na noite deste sábado.

Vestido de smoking, Clooney ajudava os convidados a entrar nos taxis aquáticos diante do Cipriani para irem para a grande festa no hotel de sete estrelas Palazzo Papadopoli, no Grande Canal.

Nascido no Estado norte-americano de Kentucky, Clooney prometeu nunca mais se casar de novo depois de se divorciar da atriz Talia Balsam em 1993 e teria feito uma aposta de 100 mil dólares com a atriz Michelle Pfeiffer de que seguiria solteiro.

Alamuddin, nascida no Líbano e que não tem conexão anterior com Hollywood, já defendeu a ex-premiê ucraniana Yulia Tymoshenko na Corte Europeia de Direitos Humanos e o fundador do WikiLeaks Julian Assange.

Ela mora na Inglaterra e também já representou o ex-secretário geral das Nações Unidas Kofi Annan no conflito na Síria.