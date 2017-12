Vencedora do Oscar Lupita Nyong'o é a mulher mais bonita do ano

Esse tem sido um grande ano para Lupita Nyong'o. Depois de ganhar um Oscar e um acordo de publicidade lucrativo, a atriz foi nomeada nesta quarta-feira, 23, como mulher mais bonita do mundo em 2014 pela revista People.

Nyong'o, que levou para casa do Oscar de melhor atriz coadjuvante por seu papel como a escrava Patsey no aclamado filme do diretor Steve McQueen 12 Anos de Escravidão, disse nunca ter sonhado que seria elogiada por sua aparência e que sairia na capa da revista semanal.

"É emocionante e um grande, grande elogio", disse Nyong'o, de 31 anos à People. "Fiquei feliz por todas as meninas que ao me ver (na revista) se sentem um pouco mais visíveis."

Embora a atriz de origem mexicana que cresceu no Quênia considerasse inicialmente que a beleza era a das imagens de televisão de pele clara e cabelos lisos longos, Nyong'o contou que sua mãe sempre lhe disse que ela era linda. "E eu, finalmente, acreditei nela em algum momento", acrescentou.

A lista das pessoas mais bonitas deste ano também inclui as atrizes Keri Russell, Jenna Dewan-Tatum, Mindy Kaling e Amber Heard. A cantora pop Pink, as atrizes Gabrielle Union, Molly Sims e Kerry Washington, e a modelo e ex-lutadora profissional Stacy Keibler também entraram no ranking anual.

Além de seu talento como atriz, Nyong'o, formada na Yale School of Drama, ganhou elogios por seu estilo no tapete vermelho e foi nomeada como o novo rosto dos cosméticos franceses da Lancôme Paris.