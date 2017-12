Vem aí o Festival do Minuto e seu desafio de criatividade A nova edição do Festival do Minuto vai agitar o Museu da Imagem e do Som (MIS) de quinta a domingo, mostrando o resultado do desafio de criar um filme com apenas um minuto de duração. Criado em 1991 pelo cineasta Marcelo Masagão, o festival exibirá os melhores trabalhos do ano de 2006, mantendo o estilo vale tudo, ou seja, vale qualquer formato. Além de produções feitas com câmeras de vídeo, poderão ser vistas também produções com câmeras de celular, câmeras de foto digital (seqüências de fotos) ou animações em flash. Além da mostra competitiva, três mostras paralelas serão apresentadas no MIS. Uma delas, One minute is One minute, traz os vídeos produzidos por alunos do cineasta Wim Wenders na Academia de Belas Artes de Hamburgo. Outra, traz uma seleção da The One Minute Foundation: Os Melhores de 2005 de Holanda/Amsterdam e China/Xangai. Já a produção que resultou da parceria entre o festival e a Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, 1MinutOficina, reúne os trabalhos realizados nas oficinas de vídeo de um minuto na Vila Brasilândia, Tatuapé, Itaquera, Bom Retiro e Brás. O vencedor da mostra competitiva será anunciado no dia 22, às 20 horas, e vai ganhar um troféu e um curso de computação gráfica e vídeo digital. XIII Festival do Minuto 2006 . De 22 a 26 de novembro Sessões em diversos horários. Entrada franca. Avenida Europa, 158. Funcionamento: de terça a domingo, das 10h às 18h. Tel.3062.9197/ 3088.0896 Estacionamento: R$ 5 e R$ 10. Confira a programação: www.mis.sp.gov. Realização: Agência Observatório. Mais informações no site: www.festivaldominuto.com.br