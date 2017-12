'Velozes e Furiosos 8' domina bilheterias nos EUA; 'Paixão Obsessiva' e 'A Promessa' fracassam

Velozes e Furiosos 8 manteve a liderança nas bilheterias dos Estados Unidos no fim de semana, deixando lançamentos como A Promessa e Paixão Obsessiva comendo poeira.

O oitavo filme da franquia de ação foi implacável em cinemas de todo o mundo ao estrear na semana passada, quebrando um recorde com seus 532,5 milhões de dólares em ingressos, e parece que a história irá se repetir nesta semana.

Embora a renda norte-americana tenha recuado 61 por cento do primeiro para o segundo final de semana, "Velozes 8" se manteve no topo, arrecadando 38,7 milhões de dólares. A perda de público local (e a renda menor que a de "Velozes 7", que lucrou mais de 250 milhões de dólares em seus dois primeiros finais de semana, contra os atuais 163,6 milhões do novo capítulo) é mais do que compensada pelo apelo internacional do filme.

Um elenco rentável e diversificado, que inclui Dwayne Johnson, Vin Diesel e Charlize Theron, levou a aventura dirigida por F. Gary Gray a uma arrecadação quinzenal de 744,8 milhões nos EUA e mais 908,4 milhões no mundo.

Enquanto os estúdios esperam o início da temporada de verão no hemisfério norte, não houve nenhum sucesso surpreendente entre os lançamentos deste final de semana.

Paixão Obsessiva parece não ter conquistando as plateias, rendendo meros 4,8 milhões de dólares em seu primeiro final de semana em cartaz.

A estreia de Denise Di Novi na direção traz Katherine Heigl no papel de uma ex-esposa desprezada e Rosario Dawson como uma mulher que acaba de se tornar noiva do mesmo homem. Em sua resenha para a revista Variety, o crítico Peter Debruge elogiou a atuação "impressionante" de Heigl e disse que sua escolha como protagonista "explorou astutamente a reputação espinhosa da atriz na indústria".

O Poderoso Chefinho irá encerrar sua quarta semana em cartaz com 12,8 milhões de dólares de 3.697 salas, o que o coloca na segunda colocação atrás de Fate. A Bela e a Fera deve se manter em terceiro lugar com 10 milhões de dólares arrecadados em 3.315 cinemas.

Despedida em Grande Estilo deve cair para a quarta posição com seus 5 milhões de 3.038 salas. A comédia com Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin, que visa uma plateia mais velha, só viu uma redução de 20 por cento na venda de ingressos entre o segundo e o terceiro final de semana de exibição.