'Velozes e Furiosos 7' segue no topo da bilheteria nos EUA

LOS ANGELES - Apesar de apresentar uma queda de 59% na arrecadação em relação à estreia, Velozes e Furiosos 7 se manteve no topo da bilheteria dos Estados Unidos com um faturamento de US$ 60,5 milhões,

Segundo dados divulgados nesta segunda-feira pelo site especializado Box Office Mojo, o filme dirigida por James Wan e protagonizado por Vin Diesel, Dwayne Johnson, Paul Walker, Michelle Rodriguez e Jason Statham, entre outros, superou a barreira dos US$ 250 milhões nos EUA em menos de dez dias.

No mundo todo, a soma chega a mais de US$ 800 milhões, o que já se tornou o produto mais bem-sucedida da franquia automobilística.

A história, dessa vez, conta como Deckard Shaw (Statham) busca se vingar de Dominic Toretto (Diesel) e sua gangue pela morte de seu irmão.

Na segunda posição entre os filmes em cartaz está a animação Cada Um na Sua Casa, que arrecadou US$ 19 milhões.

O filme narra a amizade entre uma valente menina, com a voz interpretada pela cantora Rihanna na versão original, e um extraterrestre, dublado por Jim Parsons, o Sheldon Cooper da série The Big Bang Theory. Juntos, eles têm a responsabilidade de salvar o mundo enquanto tentam encontrar seu lugar nele.

O romance A Viagem Mais Longa, protagonizado por Scott Eastwood e Britt Robertson, ficou em terceiro lugar com US$ 13,5 milhões arrecadados.

A obra conta a história de amor entre um antigo campeão de rodeio que tenta de voltar ao lugar mais alto da competição e uma estudante a ponto de realizar seu sonho de trabalhar na indústria da arte em Nova York.

Além disso, na quarta posição, a comédia Get Hard, com Will Ferrell e Kevin Hart, arrecadou US$ 8,6 milhões. O filme conta como um multimilionário prestes a ser preso, acusado por sonegação de impostos, recorre a um conhecido para que o ensine como sobreviver atrás das grades.

No quinto lugar dos que mais arrecadaram aparece Cinderela, com US$ 7,2 milhões. No filme, uma jovem cujo pai morreu de forma inesperada fica à mercê da cruel madrasta e suas filhas, mas sua coragem a incentiva a mudar o destino quando conhece um príncipe no meio da floresta.