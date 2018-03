'Velozes e Furiosos 7' lidera bilheterias nos EUA e Canadá O mais recente filme da saga "Velozes e Furiosos" liderou as vendas de ingressos nas bilheterias dos Estados Unidos e Canadá no seu terceiro fim de semana em cartaz ao arrecadar 29,1 milhões de dólares, de acordo com estimativas dos estúdios neste domingo.