'Velozes e Furiosos 7' destrói recordes com estreia de U$143,6 milhões nos EUA

A quantia estabelece um novo recorde para o mês de abril, desbancando o fim de semana de abertura de "Capitão América 2: O Soldado Invernal", além de ser a melhor marca para qualquer filme da franquia "Velozes e Furiosos".

O resultado também coloca o longa em nono lugar entre as 10 maiores estreias da história.

O público lotou salas de semana para assistir ao astro Paul Walker em um de seus últimos filmes. O ator morreu em 2013 em um acidente de carro, aos 40 anos, e sua atuação no longa foi concluída com uso de tecnologia digital e uma série de dubles.

"Esse é um episódio de gosto agridoce para a franquia", disse Phil Contrino, vice-presidente e analista-chefe do site BoxOffice.com. "O falecimento (de Walker) tornou esse filme mais intrigante para as pessoas que não tinham visto alguns outros episódios. Aumentou o interesse, e esse sucesso é uma homenagem para ele".

A Universal Pictures não economizou para levar ao cinema o mais novo capítulo da séries com carros velozes e manobras que desafiam a gravidade, gastando 190 milhões de dólares na produção.

O filme estreou em 4003 salas de cinema na América do Norte, e superou as estimativas de arrecadar 115 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana. Há ainda os ganhos no restante do mundo, com expectativa promissora, uma vez que o filme foi exibido em 10.500 cinemas em 63 territórios.

O primeiro colocado das bilheterias no fim de semana passado, a animação da DreamWorks "Cada Um na Sua Casa", mostrou uma resistência surpreendente. O filme arrecadou mais 27,4 milhões de dólares, ampliando seu ganho total na América do Norte para 95,6 milhões de dólares.

Em terceiro lugar, a comédia "Get Hard" obteve 12,9 milhões. A parceria entre Will Ferrell e Kevin Hart teve uma queda de 62 por cento em relação ao primeiro fim de semana, totalizando agora 57 milhões de dólares.