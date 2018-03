'Velozes e Furiosos 7' arrecada mais de R$36 milhões no Brasil

Depois de invadir as bilheterias dos cinemas na América do Norte, com uma arrecadação de US$ 143,6 milhões no fim de semana de estreia, Velozes e Furiosos 7 também arrasou as salas brasileiras e levou 2,2 milhões de espectadores desde quinta-feira, 2 - uma arrecadação de R$36,9 milhões, suficiente para fazer do filme uma das maiores aberturas da história do cinema no País.

Em 2012, quando Amanhecer: Parte 2, da Saga Crepúsculo, tomou de assalto 1,2 mil salas pelo País, 3,1 milhões de pessoas foram aos cinemas entre a quinta-feira (15/11) e o domingo (18/11) - naquela ocasião, o filme arrecadou R$37 milhões.

A estreia de Velozes e Furiosos 7 também foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Durante o período de 29 de março a 5 de abril, o Facebook oficial da Universal Pictures no Brasil, distribuidora do filme, teve mais de 500 mil novos seguidores e 3 milhões de interações por conta dos posts relacionados ao filme, de acordo com um comunicado divulgado pela distribuidora.

Paralisado por cerca de quatro meses por conta da morte de Paul Walker, a produção foi retomada com participação de Caleb e Coby Walker, irmãos do ator. A produção conta ainda com Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Dwayne Johnson, Jason Statham, Kurt Russell, Lucas Black e Djimon Hounsou.