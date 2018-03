'Velozes e Furiosos 4' recupera elenco do filme original

Depois de "Velozes e Furiosos: Desafio em Tóquio" (2006), no qual nenhum dos atores originais da série participava, o elenco central está de volta para a quarta aventura, "Velozes e Furiosos 4", que estreia em circuito nacional em cópias dubladas e legendadas. Veja também:

Como nos filmes anteriores, os personagens são apenas uma desculpa: o importante aqui são os carros. E há máquinas para todos os gostos.

Uma delas é o Dodge Charger 1970, do primeiro filme, que é ressuscitado pelos esforços de Dom (Vin Diesel, que estrelou o primeiro filme da franquia e fez pequena participação no terceiro). Também desfilam sua potência carros como Buick GNX Grand National e Ford Gran Torino 1972 - mesmo modelo que empresta o nome ao filme de Clint Eastwood -, entre outros.

O roteiro tem a ver com a infiltração de Dom e Brian O'Conner (Paul Walker, que estrelou o primeiro e segundo filmes), por motivos diferentes, numa rede de tráfico comandada por Campos (John Ortiz, de "Força Policial").

Dom morava na República Dominicana com sua namorada Letty (Michelle Rodriguez, de "SWAT"), quando descobre que a polícia está na sua cola. Ele a abandona, mas a moça morre durante uma corrida pouco tempo depois. Dom descobre que a morte dela tem a ver com Campos e decide vingar-se.

Já Brian é um agente do FBI com métodos poucos ortodoxos. Ele é a pessoa mais indicada para se infiltrar na gangue e desmantelar o tráfico, afinal conhece carros e é bom de corridas. O reencontro entre os dois é tenso, pois há problemas do passado que não foram acertados, como o romance de Brian com Mia (Jordana Brewster, de "O Massacre da Serra Elétrica: O Início"), a irmã de Dom.

Esse fiapo de história costura corridas de carros e mulheres com pouca roupa ao lado de corredores. Dirigido por Justin Lin (diretor do terceiro filme), a partir de um roteiro de Chris Morgan ("O Procurado"), "Velozes e Furiosos 4" dá ênfase, como se espera, a ação e perseguição. Logo na primeira cena, Dom e Letty participam de um arriscado roubo de um caminhão transportando gasolina numa estrada na República Dominicana.

Vin Diesel mostra porque é um dos atores mais requisitados nos últimos tempos para filmes do gênero. Mais do que presença física, com seu corpo musculoso, ele carrega uma espécie de carisma às avessas. Seu jeito carrancudo e bronco esconde a sua simpatia. E os diálogos de seu personagem mal humorado e furioso, ironicamente, às vezes, trazem algum alívio ao filme.

(Por Alysson Oliveira, do Cineweb)

* As opiniões expressas são responsabilidade do Cineweb