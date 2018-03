'Velozes e Furiosos 4' acelera para topo da bilheterias mundiais

Nos Estados Unidos e Canadá, o filme arrecadou 72,5 milhões de dólares em seus três primeiros dias, batendo o recorde de estreias neste ano que pertencia a "Monstros vs Alienígenas".

O filme já arrecadou mais do que a montagem anterior, "Velozes e Furiosos 3: Desafio em Tóquio", de 2006, que estreou com 24 milhões de dólares e terminou com 62,5 milhões.

Apesar de a Universal já esperar um bom lançamento, sua previsão era arrecadar 50 milhões de dólares no primeiro fim de semana de exibição. O reencontro bastante esperado de Vin Diesel e Paul Walker -- as estrelas do filme original de 2001 -- custou cerca de 85 milhões de dólares, disse o estúdio.

"Nós sabíamos que haveria um grande burburinho desde o início", disse Nikki Rocco, presidente de distribuição interna da Universal. "O plano de marketing inicial estava completamente certo sobre quão empolgante seria esta versão."

Críticos pensavam que o filme seria um fracasso, e Diesel e Walker praticamente não brilharam nas bilheterias nos últimos anos. No entanto, o público deu a luz verde a "Velozes e Furiosos 4" em pesquisas após as exibições.

Internacionalmente, "Velozes e Furiosos" arrecadou 30,1 milhões de dólares em 31 mercados, estreando em primeiro lugar na maioria deles, disse a Universal. Destaques incluem a Alemanha, com 6,5 milhões de dólares, México, com 4 milhões, e Espanha, com 3,6 milhões.

Na Tailândia, 56 por cento de todas as pessoas que foram ao cinema viram o filme, que arrecadou 1,2 milhão de dólares.

O filme entrará em cartaz em 19 mercados na próxima semana, incluindo Grã-Bretanha, França e Rússia.

"Monstros vs Alienígenas" caiu para o segundo lugar na América do Norte, com 33,5 milhões de dólares em seu segundo fim de semana. A animação da DreamWorks, que tinha o recorde de arrecadação em estreia este ano, com 59,3 milhões de dólares, já arrecadou no total 105,7 milhões de dólares.

O número três das bilheterias foi "Evocando Espíritos", com 9,6 milhões, atingindo em seu 10o dia a marca de 37,2 milhões.

O filme "Presságio", com Nicolas Cage, veio a seguir com 8,1 milhões de dólares, chegando ao total em três semanas de 58,2 milhões. A comédia com Paul Rudd "Eu Te Amo, Cara" ficou em 5o lugar, com 7,9 milhões, e em sua 3a semana chegou aos 49,3 milhões.

A comédia adolescente "Adventureland" estreou em 6o lugar, com 6 milhões de dólares, em linha com as expectativas.

(Reportagem de Stacey Joyce)