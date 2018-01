Veja trailer do novo filme de Johnny Depp

Com lançamento programado para o mês de abril, o filme de ficção científica Transcendence traz no elenco Jonnhy Depp, Morgan Freeman, Rebecca Hall e Paul Bettany. A direção ficou por conta de Wally Pfister (de A Origem e nova trilogia Batman). Cercada de suspense, a história mostra uma dupla de cientistas que se propõe a fazer o upload para um supercomputador do cérebro de um outro grande cientista (Depp), dessa forma a máquina ganharia habilidade de pensar por si mesma. Veja o trailer a seguir.