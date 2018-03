Veja quais são os favoritos a vencer o Oscar 2015

As escolhas da Academia nem sempre são as mais racionais ou justas, mas podem ser muito previsíveis. O Oscar encerra um ciclo de premiações que podem muito bem apontar quem vai levar as estatuetas mais importantes para casa. Os escolhidos pelo Sindicato dos Atores geralmente são os futuros donos dos homenzinhos dourados em atuação, tanto principal como coadjuvante, já que são as mesmas pessoas que votam nas duas cerimônias.

Outros indicativos são o Globo de Ouro e o Bafta, principal premiação britânica do gênero. É possível que um vencedor do Globo de Ouro não tenha a mesma sorte no Oscar, como já aconteceu, mas é um bom caminho para a previsão. Veja os favoritos nas sete principais categorias e quais prêmios eles já ganharam.