Veja primeira foto e saiba mais sobre o novo Harry Potter

Muitas cenas do próximo filme, com as aventuras do mago Harry Potter vão se passar fora das paredes do Castelo de Hogwarts, informa o site do US Today, ao publicar a primeira foto sobre a produção que foi dividida em duas partes: a primeira estreia em novembro e a segunda, vai ficar para 2011.

A primeira imagem de Harry Potter e as Relíquias da Morte mostra os jovens bruxos Harry (Daniel Radcliffe), Ron (Rupert Grint) e Hermione (Emma Watson) e têm de se virar sozinhos no mundo real.

Em entrevista ao site do US Today, Grint diz que "eles ficam paranóicos, pois os servos do demoníaco Lord Voldemort (Ralph Fiennes), os Snatcheres e os Death Eaters, surgem por toda parte e a qualquer momento.

Segundo o diretor David Yates, este será o filme mais realista de todos os anteriores, quando eles se deparam com o mundo cruel e encaram perigos reais longe da proteção de Hogwarts. "Nós saímos um pouco fora da magia e trouxemos mais realidade ao filme", disse Yates, na entrevista ao US Today.