Veja os trailers dos filmes que estreiam esta semana nos cinemas

Os Descendentes

O longa conta a história de Matt King (George Clooney), um rico proprietário de terras do Havaí que precisa reestabelecer sua ligação com as duas filhas depois que a sua esposa sofre um acidente de barco.

.

Millennium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres

Remake hollywoodiano de Os Homens que não Amavam as Mulheres, primeiro filme da trilogia sueca baseada nos livros do escritor Stieg Larsson. Na trama, o jornalista Mikael Blomkvist (Daniel Craig) é contratado para investigar o desaparecimento da sobrinha de um ex-industrial, que desconfia do envolvimento da própria família no crime. O jornalista conta com a ajuda da hacker Lisbeth Salander (Rooney Mara).

.

J. Edgar

Estrelado por Leonardo Di Caprio, o longa conta a história de J. Edgar Hoover, principal chefe do F.B.I. por cinco décadas. O longa é dirigido por Clint Eastwood. O filme explora o complicado relacionamento entre Hoover e Clyde Tolson , uma vez que eles nunca assumiram publicamente a homossexualidade e Hoover era conhecido por intimidar aqueles que ousavam questionar sua orientação sexual.

Precisamos Falar Sobre o Kevin

Um garoto de 15 anos, Kevin, comete uma chacina em seu colégio e vai preso. Atônita, sua mãe (Tilda Swinton) só consegue reagir à tragédia quando começa a se corresponder com o seu marido (John C. Reilly), de quem vive afastada.

.