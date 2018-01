Veja os trailers dos filmes que estreiam esta semana nos cinemas　

A Separação

Vencedor do Globo de Ouro de filme estrangeiro e forte candidato ao Oscar, o longa de Asghar Farhadi fala sobre as consequências na rotina de um casal que decide se separar

As Aventuras de Tintim

Animação conta as aventuras do jovem detetive Tintim e seu cachorro Milu. Filme é baseado na popular série belga de livros em quadrinhos criada por Hergé

Dois Coelhos

O longa de Afonso Poyart, com Alessandra Negrini e Fernando Alves Pinto, mostra a história de um homem que resolve fazer justiça com as próprias mãos

A Fonte das Mulheres

Em um pequeno vilarejo, onde as mulheres enfrentam longas caminhadas para pegar água, uma delas propõe que o grupo faça greve de sexo até que os homens passem a ajudá-las

As Mulheres do 6º Andar

Na Paris dos anos 1960, a vida de um casal conservador é virada de cabeça para baixo com a chegada de duas governantas espanholas ao prédio onde moram